サッカー日本代表でFC東京に所属する長友佑都（39）は1月3日、Instagramを更新。初日の出を見ながら新年を迎えたことを報告した。 長友は「初日の出」とひと言添えて自身の写真を公開。黒のダウンジャケットに黒のキャップを身に着け、初日の出が昇る瞬間を背景に、カメラに向かって笑顔を見せている。