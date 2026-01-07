ワシントン・ウィザーズ vs オーランド・マジック日付：2026年1月7日（水）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 120 - 112 オーランド・マジック NBAのワシントン・ウィザーズ対オーランド・マジックがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターはワシントン・ウィザーズが