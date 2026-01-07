ネクイノが運営する、スマホでピルの相談・診察・処方まで行えるオンライン・ピル処方サービス「スマルナ」はこのほど、全国のスマルナユーザーのうち働く女性1,031名を対象に、「ワーク・ライフ・バランス」と「女性特有の健康課題」に関する実態調査を実施しました。■働く女性のワーク・ライフ・バランス、理想と現実とは？近年、ワーク・ライフ・バランスに関する話題が社会的に注目を集める中、働き方や企業の支援のあり方に