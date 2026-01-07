「BCNランキング」2025年12月22日〜28日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）3位JBL GO 4 ブルーJBLGO4BLU（ハーマンインターナショナル）4位JBL GO 4 ホワイトJBLGO4WHT（ハーマンインターナショナル）5位ワイヤレスポータブルス