スペイン２部レガネスのBチームに所属する中井卓大が１月６日、公式SNSを更新。サッカー通で知られるお笑いコンビ『ナインティナイン』の矢部浩之さんとの２ショット写真を公開し、反響を呼んでいる。「ハーイ！やべっち先日、矢部さんと久しぶりにお会いしました。色々とお話ができ、とても楽しい時間でした！また宿題出します〜」 22歳のMFは上の一文とともに、現在と2015年に撮影された２ショット写真をアップロード。