岡田准一がナビゲーターを務めるラジオ番組、J-WAVE『GROWING REED』の書籍化が決定。「岡田准一『GROWING REED』金言＆エッセイ集（仮）」が、3月6日に発売される。 ■「知の巨人と一対一で語り合う時間、ここが僕の『学び舎』でした」（岡田准一） 岡田准一が24歳の頃にスタートし、岡田の価値観を育てた学び舎である、J-WAVE 『GROWING REED』。 「岡田准一『GROWING REED』金言＆エッセイ集（仮）」は、