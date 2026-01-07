¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Í¥Î¤¤¬¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ～Silent Truth～¡Ù¡Ê1·î13Æü¥¹¥¿ー¥È¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ò¡¢1·î14Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£ÁÔÂç¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー ¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ～Silent Truth～¡Ù¤Ï¡¢²£´ØÂç¤Î¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¸¶ºî¤Î¤³¤ÎÅß¤¤¤Á¤Ð¤óÀÚ¤Ê¤¤¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£