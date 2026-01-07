日経225先物は11時30分時点、前日比370円安の5万2320円（-0.70％）前後で推移。寄り付きは5万2090円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万2065円）にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まった。開始直後につけた5万2080円を安値に押し目待ち狙いのロングが入り、現物の寄り付き後ほどなくして5万2460円まで下げ幅を縮める場面もみられた。ただ、節目の5万2500円接近では戻り待ち狙いのショートが意識され、中盤以降は5万