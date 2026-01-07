1月22日に告示される知事選挙に向け有権者が最も多い下関市で、7日からポスター掲示板の設置が始まりました。下関市南部町にある市役所の前では、午前8時半からポスター掲示板の設置作業が始まりました。県内の多くの市と町ではすでにポスター掲示板の設置が始まっていて、下関市では1月20日までに市内の825ヵ所に掲示板を設置するということです。前回、4年前の知事選は県全体の投票率が34.91％と過去最低を記