「七草の日」の7日、防府天満宮では無病息災を願う恒例の「七草粥の会」が開かれました。防府天満宮では毎年1月7日の「七草の日」に「七草粥の会」を開いています。厳しい冷え込みとなった今朝、参集殿には日の出前の午前6時半ごろにおよそ200人が集まりました。「七草粥」の振舞いを前にはお祓いを受け、身を清めました。セリやナズナなど春の七草が入った「七草粥」は自然の芽吹きをいただき、活力を得ようと始まったとされてい