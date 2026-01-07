ＳＴＶ独占取材、ＦＦＥＳの中で開かれた、シーズンシートオーナー限定の特別なトークショー。きょうは野手と投手の最年長選手による１７年で培った軽妙なかけあいをお届けします。会場に登場したのは、野手最年長・２０２６年にプロ１８年目となる中島卓也選手と、投手最年長・２０２６年にプロ１９年目となる宮西尚生投手です。（岡崎アナウンサー）「ＦＡ権行使せずファイター