7日未明、薩摩川内市で倉庫1棟を半焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。建物を包み込む真っ赤な炎。火事があったのは、薩摩川内市勝目町の倉庫です。警察によりますと、7日午前2時半ごろ、近くの住民から「火事です。何が燃えているかは わからないが、火が見える」と消防に通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、若松優さん(75)が所有する鉄骨平屋建ての倉庫1棟を半焼しました。延焼はな