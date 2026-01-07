ロックバンド・flumpoolのベーシスト尼川元気（41）の妻で、フリーアナウンサー・タレントの高見侑里（38）が7日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。【写真】夫は…flumpoolのベーシスト・尼川元気高見は「新年を迎え、一週間ほど経とうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか」の書き出しで「先日、無事に出産いたしました」と報告。「これまで皆様からいただいた温かいお言葉が力となり、励みに