元・日向坂46でセンターを務めた齊藤京子が主演を務める映画『恋愛裁判』（1月23日公開）に登場する劇中アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」の新曲「君色ナミダ」が、本日（1月7日）より各種音楽配信プラットフォームで配信開始された。【動画】ハッピー☆ファンファーレ「君色ナミダ」Short ver.本作は、「恋愛禁止ルール」を破った人気アイドルが裁判にかけられるという衝撃的な設定を通して、日本独自のアイドル