中国政府が軍事用に使われる可能性がある軍民両用品の日本への輸出禁止を決定したことを受けて、木原官房長官は「決して許容できない」と強く非難しました。木原官房長官「我が国のみをターゲットにした今般の措置というものは、国際的な慣行と大きく異なり、決して許容できず、極めて遺憾であります」また、木原長官は、対象品目にレアアースが含まれるかどうかについては、「対象等を含め、内容に不明瞭な点も多い」と述べ、引き