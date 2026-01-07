茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、玄関には血だまりとともに多数の靴跡が残されていて、その中に犯人のものがないか捜査が進められている。この事件は2025年の大晦日、水戸市加倉井町のアパートで、この部屋に住むネイリストの小松本遥さんが殺害されたもの。その後の取材で、玄関の内側と外側に血だまりを踏んだ靴の跡が多く残されていることが分かった。現場には、通報を受け救急隊員なども駆けつけ