女優の広瀬すず（27）と俳優の横浜流星（29）が7日、都内で富士フイルム「instax“チェキ”新製品発表会」に出席した。広瀬と横浜は、同社CM「お正月を写そう♪2026“チェキ”続・運命のもちつき」に出演し、新商品の、動画も撮れるチェキ「instaxminiEvoCinema」をPR。同CMには、俳優の吉沢亮も出演しており、イベントには動画でメッセージを寄せた。吉沢は共演した横浜について「横浜流星くんは、去年、『国宝』とい