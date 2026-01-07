将棋の豊島将之九段（３５）が結婚したことが７日、分かった。日本将棋連盟が発表した。お相手は一般女性。豊島九段はＸでも結婚を報告。「いつも応援していただきありがとうございます。既報の通り、この度結婚いたしました。感謝を忘れず、一歩ずつ歩んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします」と投稿した。豊島九段は奨励会を１６歳で卒業し０７年４月にプロ四段に。「平成生まれ初のプロ棋士」として脚光を浴び