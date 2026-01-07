経済3団体の新年祝賀会で今年の景気や株価について楽観的な見通しが相次ぎました。【映像】経済3団体の新年祝賀会の様子野村證券奥田健太郎社長「日本経済それから世界経済ともに順調に推移していくんではないだろうかと明るい見通しをもっています」「数字でいきますと成長率で0.9％位それからアメリカ・世界についても順調な回復というものを見込んでいます」野村証券の奥田社長はこのように述べたうえで、日経平均株価につ