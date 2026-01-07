¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ36Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ë¥°¥Ã¥º¤È¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î´Ø·¸¤òÏÃ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMAZZEL¡×¤ÎNAOYA¡Ê22¡Ë¡£NAOYA¤Ï¼ãÄÐ¤ò¡ÖÆ´¤ì¤Î¿Í¡×¤È¸À¤¦¡£¼ãÄÐ¤ÏNAOYA¤¬°ËÃ£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö°ËÃ£¥á¥¬¥Í¡¢¤³¤Î¥ì¥ó¥ºÈ´¤¤¤¿¤Î»ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£NAOYA¤Ï»×¤ï¤º¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡©¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¼ãÄÐ¤Ï