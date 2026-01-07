メキシカンリーグ・サラペロスは日本時間７日、今季限りでロッテを戦力外となった国吉佑樹投手（３４）と、中日を戦力外となった石川翔投手（２６）を獲得したことを発表した。国吉は０９年育成ドラフト１位でＤｅＮＡに入団。１４年には４９試合に登板し、２勝３敗、防御率３・４７、１４ホールド２セーブをマークすると、１９年には５３試合に登板し５勝３敗９ホールドを記録した・２１年にロッテにトレード。２４年には４１