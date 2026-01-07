タレントで女優の安田美沙子（45）が7日、東京・松屋銀座8階イベントスクエアで開催中の展覧会「京都十二の家」（19日まで）の取材会を行った。松屋銀座の100周年と婦人画報の120年を記念し、京都で茶道や華道、工芸などの伝統を担ってきた“人”と“家”を70点の展示物で紹介している。京都出身で、故郷の魅力を発信する“はんなり”女優の安田は着物姿で登場。「今日は自前の着物できました。ラベンダーのような色合いで、派手す