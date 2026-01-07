メーガン妃は自身のブランド「アズ・エヴァー」の商品の在庫数を明らかにしてしまう大失態を犯してしまったが、ＳＮＳのユーザーらによってさらに細かい商品の在庫数が暴露された。英紙デーリー・メールが６日、報じた。米巨大掲示板「レディット」のユーザーらは、アズ・エヴァーのウェブサイトのバグを悪用して、スプレッド、ハチミツ、キャンドル、紅茶、ワインのコレクションの正確な在庫数を明らかにすることができたと主