阪神の新人合同自主トレが７日に兵庫・尼崎市の二軍施設「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」でスタート。就任２年目の藤川球児監督（４５）は、ドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２）、同２位・谷端将伍内野手（２１）をはじめとする７人の新人選手と握手。アップ後には訓示を行った。藤川監督は「故障に一番気をつけて、ケガをしないよう。自分がやってきたことを一度横に置いて、チーム全体のトレーナーさんから出されたメ