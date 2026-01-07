福岡の新背番号が決定アビスパ福岡が1月6日、2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグの選手背番号およびネーム表記を発表した。福岡は新シーズンの始動日となる5日にコンプライアンス抵触の事実が認められた金明輝監督と契約解除を発表。当面の間は、塚原真也ヘッドコーチが暫定的にトップチームの指揮を執る。既存の選手の中で背番号変更は2選手で、加入2シーズン目を迎えるMF碓井聖生が新たに「7」を背負うことが決まった