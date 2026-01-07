昨年の大阪・関西万博の興奮がまだ続く中、来年に日本で開催される“エキスポ”で新たな取り組みが進められています。2027年に神奈川県横浜市で開かれる国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」。ボランティアやスタッフ1万人超が着用する公式ユニフォームに、このたび、植物由来の素材を使った“循環型モデル”が採用されることになりました。このユニフォーム企画は、役目を終えたあとに回収し、たい肥として新たな植物を育て