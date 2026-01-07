高校生活の充実について要望する高校生 香川県の高校の代表者らが高校生活の充実に向けた要望を取りまとめ、淀谷教育長や県の関係者らと意見交換をしました。 意見交換会には「高等学校生徒会協議会」の高校生10人が参加しました。 協議会は2024年度に発足したもので、各高校の生徒会が情報交換などをして課題解決に取り組んでいます。香川県に対して要望や意見交換をするのは今回が初めてです。 淀谷教育長ら