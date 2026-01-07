俳優の横浜流星、女優の広瀬すずが７日、都内で行われた富士フイルムｉｎｓｔａｘ”チェキ“新製品発表会に登場した。１９９８年から発売されてきたｉｎｓｔａｘシリーズの最新版で、横浜は同製品のＣＭに出演中。大ヒットした映画「国宝」で共演した吉沢亮とＣＭでも共演を果たし、餅つきを行ったが、「（実際には）吉沢君とは別撮りで、合わせるのが大変でした」と苦労を明かした。吉沢はこの日の会見に出席できなかったが