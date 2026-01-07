1月7日は1年の無病息災を願う七草の日です。高知県南国市の直販所では、訪れた人に七草がゆが振る舞われました。「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ。これぞ春の七草。大鍋で仕上げた七草がゆ、塩のみの優しい味付け」南国市にあるJA高知県の直販所、「風の市」では毎年1月7日に1年の無病息災を願って七草がゆを無料で振舞っています。7日は、地元のコメや野菜を使った七草がゆ約300食が用意され訪