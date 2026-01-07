Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧（３５）が、１８日スタートのＡＢＣテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ「５０分間の恋人」（日曜・後１０時１５分）でゴールデン・プライム帯（午後７〜１１時）の初主演を務める。２週連続インタビューの前編では、本作の見どころや俳優業への思いを語った。さらりとした金髪姿の伊野尾が現れると、殺風景な取材部屋が一気に華やいだ。写真撮影では、カメラマンが思わず「艶（つや）っぽいで