宇奈月温泉の旅館関係者がきょう県庁を訪れ、黒部宇奈月キャニオンルートの早期の一般開放や地鉄の鉄道線の存続などを求めました。宇奈月温泉旅館協同組合と女将たちでつくる「かたかご会」のメンバーあわせて10人は、きょう新年のあいさつのため県庁を訪れました。組合によりますと、去年は首都圏などからの観光客が多く前の年とほぼ同数のおよそ30万人が訪れたということです。宇奈月温泉旅館協同組合の濱田政利理事