バイエルン・ミュンヘンのレナート・カールが先日の自身の発言についてクラブの首脳陣に謝罪したようだ。バイエルンの下部組織出身で現在17歳のカールは、今シーズンから同クラブのトップチームに定着し、ここまで公式戦22試合に出場して6ゴール2アシストを記録。この抜群のテクニックと創造性を兼ね備えた若きレフティーは、今やバイエルンに必要不可欠な選手となりつつある。しかしカールは先週末に開催されたサポーターとの交流