バルセロナは2026年初戦となった4日のラ・リーガ第18節でエスパニョールと対戦。古巣対戦となったGKジョアン・ガルシアが大ブーイングを浴びながらも、パラドンを連発したほか、MFフェルミン・ロペスの2アシストで2-0の快勝を収めた。スペイン『AS』によれば、バルセロナはこの試合でエスパニョールのスペイン人DFカルロス・ロメロのパフォーマンスに感銘を受けたという。同選手はこの試合でスペイン代表FWラミン・ヤマルとマッチ