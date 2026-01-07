LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「新春セール」を1月6日正午から19日午前11時59分まで開催する。国内ホテル4,000軒以上で割引プランを設定する。設定ホテルと2名1室の宿泊料金の一例は、神戸メリケンパークオリエンタルホテルが13,860円から、グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパが11,440円から、ホテルグランヴィア大阪が16,000円からなど。航空券と宿泊がセットになった「ヤフー