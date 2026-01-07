日本航空（JAL）は、JALマイレージバンク会員を対象として、国際線特典航空券のディスカウントマイルキャンペーンを1月7日から16日まで実施する。対象となるのは、ハワイ・東南アジア・南アジア・オセアニア路線の基本マイル数での予約。設定全路線でエコノミークラスが対象となるほか、一部路線ではプレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスも対象となる。片道あたりの必要マイル数は以下の通り。左からエコノミークラス、プレ