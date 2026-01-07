ダイソーでお買い物をしていると、俳優の角野卓造さんがドドンっと載ったパッケージが目に飛び込んできました。あまりのインパクトに思わず手に取りましたが、これがかなり優秀だったんです！浴室の掃除に使えるアイテムで、一般的なスポンジだと届きにくい角の汚れやカビを撃退してくれるんですよ。要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：角の極み 浴室ブラシ 防カビ剤入り価格：￥110（税込）サイズ（約）：