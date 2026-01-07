ダイソーでおしゃれなデザインのブックエンドを発見しました！ゴムの木が使用されていて、生活に馴染みやすいのがポイント。板の背が高めなので、本や書類をしっかりキープしてくれますよ。シンプルでアレンジのしがいもあるので、さまざまな場所で活用できるのも嬉しいかぎり！DIY好きな方に人気が出そうです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ブックエンド（ゴムの木）価格：￥220（税込）サイズ（約）：12.3cm ×