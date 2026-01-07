ソフトバンクは、Webでの事務手数料を改定すると発表した。1月21日から、SIM再発行および端末購入を伴わない機種変更に関する手数料について、eSIMは無料、USIMは1100円とする。 eSIMの手続きは無料、物理SIMは1100円に 今回の改定では、Webで行う「SIM再発行」と「端末購入を伴わない機種変更」にかかる事務手数料を見直す。対象はソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOの3ブランドで、これまで3850円としていた手数料を