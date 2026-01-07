働きながらスキルアップをしたいと考えている会社員はとても多いと思います。そうした時に、「教育訓練給付金制度」が活用できることをご存じでしょうか。この制度は、失業中の人だけでなく、在職中の会社員でも利用できます。日商簿記や宅建、TOEIC、MOS、Webデザインなどさまざまな講座があり、仕事を続けながら休日やオンライン講座などで学ぶことができます。制度を利用することで講座費用の20%(上限10万円)が戻ってくるので、