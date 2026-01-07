俳優の松下由樹が、都内で行われたテレビ朝日オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』(1月10日スタート 毎週土曜23:00〜)の制作発表記者会見に、藤井流星(WEST.)、七五三掛龍也(Travis Japan)、井桁弘恵とともに登壇した。松下由樹昨年4月に放送された『ディアマイベイビー 〜私があなたを支配するまで〜』(テレビ東京)で、自身が見出した新人俳優へ異常なまでの愛情を向ける狂気的なマネージャー役を怪演し、話題を集めた