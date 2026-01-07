オーネットは1月4日、「恋愛・結婚に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2025年11月25日〜11月30日、2026年に成人式を迎える男女(2005年4月2日〜2006年4月1日生まれ)274人を対象にインターネットで行われた。○「交際経験あり」54.0%これまでに交際した経験がある「これまでに交際した経験がありますか?」という設問については、全体の54.0%から「経験がある」と回答があり、男性54.8%、女性53.0%でほぼ同割合の結果となった