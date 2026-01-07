静岡県にある浜岡原子力発電所の審査をめぐり、中部電力がデータを不正に操作していた問題で、原子力規制委員会の定例会で委員から「審査の継続は不可能」などの厳しい意見があがりました。この問題は、静岡県にある浜岡原発3号機と4号機の再稼働をめぐる審査で、中部電力がデータを不正に操作し、意図的に地震の揺れを小さくみせていた疑いがあるものです。“データの信頼性に疑問が生じた”として、審査を中断している原子力規制