東京証券取引所7日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日終値から一時400円超下げた。中国による軍民両用品の対日輸出規制強化が悪材料となり、売り注文が優勢だった。6日に終値の最高値を更新しており、利益確定売りも出た。午前終値は前日終値比260円97銭安の5万2257円11銭。東証株価指数（TOPIX）は14.41ポイント安の3524.03。中国が6日に発表した日本に対する輸出管理の強化は、企業活動に悪影響