トゥウェンテは6日、来シーズンからエリック・テン・ハフ氏がテクニカルディレクター（TD）に就任することを発表した。なお、発表によると、テン・ハフ氏は2月1日にトゥウェンテに加入し、2028年6月30日までとなる契約を締結。2026−27シーズンから、今シーズン終了後の退任が発表されている現TDのジャン・ストロイアー氏の後任としてTDを務めることが明らかになっている。現在55歳のテン・ハフ氏は、選手時代はトゥウェンテ