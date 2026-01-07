中国政府は、軍事転用が可能な軍民両用品目の日本への輸出を全面的に禁止すると発表しました。中国の発表を受け、日本政府は外交ルートを通じて中国側に強く抗議しました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・村上真理子記者が中継でお伝えします。中国が発表した措置について、政府関係者は「日本だけを名指しするのはあり得ない」と反発していて、政府内には日本企業が受ける影響への警戒感も広がっています。木原官房長官：我