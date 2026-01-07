ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮの辻本達規（３４）と元ＳＫＥ４８の松井珠理奈（２８）が７日、都内で結婚会見を行った。辻本は先日のライブでかかとを負傷したため松葉づえで登場。「多くの方に集まってくださって感動しています。今回、松井珠理奈さんと結婚させていただくことになりました。自分も彼女も芸能の皆さんに育てていただいた。自分たちの口から伝えるのが最善だと思った」と語った。松井は薄ピンクの衣装で辻本とツ