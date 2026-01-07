中国政府は、軍事転用が可能な軍民両用品目の日本への輸出を全面的に禁止すると発表しました。レアアースが対象に含まれる可能性も指摘されていて、日本企業の間では先行きへの不安が広がっています。レアアースは、EV（電気自動車）をはじめとする多くの工業製品に使われています。そのほとんどが中国で産出されていることから、中国がこれらの輸出を禁止すれば、自動車業界をはじめとした日本の産業に幅広く影響する恐れがありま