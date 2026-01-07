マンチェスター・シティは、ボーンマスに所属するガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョを獲得することで合意に達したようだ。移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。今月7日に26歳の誕生日を迎えたセメニョは、ブリストル・シティやサンダーランドなどでのプレーを経て、2023年1月にボーンマスへの完全移籍を果たした。在籍3年目の昨季は飛躍のシーズンを過ごし、公式戦42試合出場で13ゴ