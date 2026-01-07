【セガ ラッキーくじオンライン「ディズニーキャラクター／クール！コレクション2026」】 くじ販売期間：1月7日11時～2月24日23時59分 価格：1回800円（別途、初回購入時のみ送料660円） セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「ディズニーキャラクター／クール！コレクション2026」の販売を1月7日11時より開始した。