岡山西警察署 深夜の飲食店で店員に包丁を差し向けて脅したとして、岡山市北区葵町に住む無職の男(80)が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は7日午前1時ごろ、岡山市北区高柳西町の飲食店内で、店員の女性(22)に対して包丁を差し向け「おい」と怒鳴って脅迫した疑いが持たれています。 他の店員が警察に通報し、駆け付けた警察官が暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで男を現行犯逮捕しました。 男と女